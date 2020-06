Inter, chiamata di Juninho per Godin. Ma per il Lione il centrale uruguagio guadagna troppo

Sondaggio dell'Olympique Lione per Diego Godin. Come riporta l'emittente francese 'RMC Sport', il ds Juninho s'è mosso in prima persona per il difensore uruguagio, ma difficilmente approfondirà il discorso nei prossimi giorni. Nonostante Godin sia sul mercato, il suo ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione rende praticamente impossibile l'affare per l'OL.