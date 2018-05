Inter, Chiesa è il sogno di Spalletti ma la Fiorentina spara alto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il grande sogno di Luciano Spalletti per sostituire il possibile addio di Antonio Candreva è il giovane attaccante viola Federico Chiesa. I nerazzurri ci proveranno, nonostante la trattativa sia quasi impossibile nel caso in cui i viola non dovessero abbassare le pretese per lasciar partire il talento figlio d'arte. Della Valle non vuole meno di 60 milioni e a queste cifre l'Inter non potrebbe muoversi concretamente. Le alternative, che entusiasmano però molto meno, portano i nomi di Politano e Verdi.