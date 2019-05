Inter, Chiesa il primo della lista di Conte: perfetto in ogni modulo

© foto di Federico De Luca

Antonio Conte è pronto a sedere sulla panchina dell'Inter e La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla dei piani sul mercato dell'allenatore, deciso a rinforzare la squadra per provare ad avvicinarsi subito alla Juventus.

Chiesa in cima alla lista - Il primo nome è sicuramente quello di Federico Chiesa della Fiorentina. Il duello con la Juventus è già iniziato: Marotta e Ausilio lo seguono da tempo e il classe 1997 sarebbe perfetto per qualsiasi modulo Conte voglia utilizzare, dal 3-5-2 al 4-3-3 fino al 4-4-2. Come noto molto probabilmente il club nerazzurro proverà a inserire alcune contropartite per far calare la richiesta dei viola ferma per il momento a 70 milioni.