Inter, Chiesa il primo della lista: difficile però trattare con la Fiorentina

© foto di Giacomo Morini

Federico Chiesa è il primo della lista per il mercato dell'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina il club nerazzurro vorrebbe sedersi a trattare al tavolo con la Fiorentina, che lo valuta almeno 70 milioni di euro, ma la difficoltà è rappresentata dal fatto che i viola sono alle prese con la possibile cessione del club e per questo è difficile trovare l'interlocutore. I nerazzurri devono capire se aspettare nuovi sviluppi del possibile passaggio di proprietà a Commisso.

La Juve vigila - In tutto questo la stessa Inter non può non fare i conti anche con la Juventus che continua a restare alla finestra per il nazionale italiano classe 1997. Marotta e Ausilio avevano in mente di tentare l'anticipo ma le poche certezze che ha la Fiorentina in questo momento rappresentano un ostacolo.