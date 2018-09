Inter, Chiesa primo obiettivo di Spalletti: a gennaio nuovo tentativo

© foto di Giacomo Morini

Federico Chiesa nel destino dell'Inter. E viceversa: secondo quanto riferito da Leggo, l'attaccante della Fiorentina è il primo di due nomi cerchiati in rosso sul taccuino di mercato di Luciano Spalletti, con Barella. Dopo i tentativi estivi, non è da escludere un ritorno di fiamma in inverno. Più facile arrivare al sardo, che però ieri ha chiuso le porte a un addio al Cagliari in stagione.