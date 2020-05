Inter, Chiesa sempre nel mirino. C’è la carta Nainggolan

In attesa di comprendere il futuro di Lautaro Martinez, l’Inter guarda al futuro e predispone anche i possibili colpi in entrata. A questo proposito, va sottolineato come i nerazzurri abbiano già dalla scorsa estate inserito nel loro mirino il profilo di Federico Chiesa. Il figlio d’arte è oggetto del desiderio dei nerazzurri ma anche della Juventus già da oltre un anno, ma le resistenze della Fiorentina e di Rocco Commisso hanno posticipato alla prossima estate (quantomeno) la decisione legata al futuro del gioiello dei toscani. Ora, nonostante la volontà della Viola sia quella di trattenere Chiesa anche nella prossima sessione di mercato, i nerazzurri sono pronti a cercare di concretizzare un corteggiamento che di fatto non si è mai interrotto. Oltre all’aspetto economico potrebbe essere rilevante anche il discorso legato alle contropartite tecniche, e di conseguenza potrebbe tornare attuale anche il profilo di Nainggolan, che già la scorsa estate fu oggetto di una trattativa tra i due club prima della scelta di cuore che lo ha riportato a Cagliari. Ora con le complicate prospettive di riscatto da parte dei sardi, il belga potrebbe tornare nuovamente un nome attuale per la Fiorentina, e chissà che il discorso non si possa allargare anche sul fronte Chiesa.