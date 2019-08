Inter-Chiesa, una sola falla nell'inserimento: l'esterno vuole la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo sgambetto alla Juventus e l'assist alla Fiorentina: l'Inter di Beppe Marotta, scrive Tuttosport, si muove su Federico Chiesa e mette in campo una mossa che farebbe felici i vertici viola. Affare rimandato al 2020, con una valutazione minima di 70 milioni di euro (poi dipenderà dalla stagione del ragazzo): la promessa di riparlarne l'estate prossima, per consentire a Commisso e Barone di mantenere fede alle altre promesse, quelle fatte alla tifoseria.

La falla è la volontà di Chiesa, scrive sempre il quotidiano piemonntese. Perché l'esterno offensivo ha già un accordo con la Juventus e non ha cambiato i propri piani sul futuro e sulla destinazione. Non pare intenzionato a fare le barricate per andare via sin da subito, ma anche l'anno prossimo non cambierebbe idea, preferendo pur sempre i bianconeri. Che al momento aspettano: lavorano alle uscite, ma vedono spiragli nei movimenti costosi (Suso, Ribery, e non solo) a cui stanno lavorando i viola: potrebbero portare a voler incassare una ricca plusvalenza, magari proprio da Chiesa. E la Vecchia Signora sarebbe lì pronta a offrirla.