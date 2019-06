© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli è alle prese con la trattativa per portare alla corte di Carlo Ancelotti, James Rodriguez ma ci sono anche altri nomi a cui la società partenopea deve pensare, a cominciare da quello di Lorenzo Insigne che non è sicuro al 100% di restare in azzurro.

Mossa Inter - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di questa mattina l'Inter di Antonio Conte ha chiesto informazioni al Napoli per il numero 24 e la risposta è stata chiara: costa 70 milioni. Forse troppi per le casse nerazzurre.