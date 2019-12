© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cento milioni di euro. A tanto ammonterebbe la richiesta economica che l'Inter avrebbe formulato al Barcellona per la cessione di Lautaro Martinez. A riportare la notizia all'indomani della sfida fra nerazzurri e blaugrana a San Siro è l'emittente EPSN che parla anche di una risposta decisamente fredda da parte della dirigenza catalana. Martinez piace al club, soprattutto come erede di Luis Suarez, ma la richiesta economica della società meneghina pare aver raffreddato, almeno per il momento, la pista.