Inter, chiesto Malcom al Barcellona ma i catalani non vorrebbero cederlo

Se per Mundo Deportivo è l'Arsenal la squadra più interessata a Malcom, per Sport sarebbe l'Inter l'unica squadra ad aver esplorato la possibilità di portare in nerazzurro il giovane brasiliano. Una possibilità che per il momento il club blaugrana non sembra intenzionato a prendere in considerazione: a dispetto dei pochissimi minuti avuti a disposizione fino ad oggi, il Barça è convinto che Malcom tornerà utile nella seconda parte di stagione. Ma potrebbe essere proprio l'ex Bordeaux a chiedere la cessione se le cose non dovessero cambiare.