Inter di misura contro il ChievoVerona, ma basta e avanza per tenere a distanza di sicurezza Milan e Roma nella corsa alla Champions League. La sblocca Politano con un sinistro dal limite dell'area al 39'.

Nerazzurri poco brillanti contro un Chievo che non ha niente da chiedere al campionato, se non concludere con dignità. Poche occasioni da rete con Semper quasi mai chiamato in causa. I clivensi si difendono bene e mettono anche paura quando Rigoni approfitta di un'incertezza di Borja Valero al limite dell'area di rigore. Non incide Icardi, tornato titolare, mentre Vecino è stato coinvolto in uno scontro di gioco con Grubac. L'uruguayano, pur sanguinante e costretto a una fasciatura alla testa, è riuscito a concludere la prima frazione di gara.