Inter, chiuso il colpo Agoumé: 4,5 milioni nelle casse del Sochaux

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

FcInterNews.it fa il punto sul futuro di Lucien Agoumé, talento classe 2002 sul quale c'è con forza l'Inter. I nerazzurri avrebbero chiuso il colpo sul talento del Sochaux per 4,5 milioni di euro. Contratto in scadenza tra una stagione, il ragazzo è pronto per firmare un contratto triennale. Gli intermediari saranno in Francia venerdì per gli ultimi dettagli, l'idea dell'Inter è quella di aggregare Agoumé alla rosa di Antonio Conte per poi valutarlo.