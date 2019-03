Inter, ci siamo: martedì la decisione sul rientro in gruppo di Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Martedì è il giorno decisivo per il futuro di Mauro Icardi. Il gruppo tornerà in campo tra quattro giorni e sarà in quella giornata che l'Inter, Luciano Spalletti e anche il gruppo nerazzurro, decideranno se sarà tempo di tornare in gruppo. Lo spiega Il Corriere dello Sport: la risposta arriverà all'inizio della prossima settimana, con Icardi che farà di tutto ora per esserci contro la Lazio.