Inter, ci siamo per Dzeko: l'affare si sbloccherà in settimana

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione odierna de La Stampa oggi in edicola racconta dello stallo tra Inter e Roma per Edin Dzeko: al momento Marotta aspetta senza rilanciare dai 20 milioni iniziali, Dzeko si è già promesso peraltro a Conte. Entro la fine della settimana peraltro dovrebbe sbloccarsi tutto. Intanto, contestualmente e non come alternativa alla punta della Roma ma semmai a Romelu Lukaku, proseguono i contatti per Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte: base d'asta 45 milioni di euro.