Inter, cinque motivi per i quali i nerazzurri stanno puntando Juan Musso

L’ultima fortunata pesca dall’Udinese che a Milano ha portato Samir Handanovic. L’incertezza su Ionut Radu che né prima al Genoa e né adesso al Parma ha trovato spazio. La voglia di Sudamerica pure tra i pali dopo un monumento come Julio César. La consapevolezza di aver trovato un profilo perfetto per l’Inter di Antonio Conte. Il talento e la personalità sulla quale in tanti, pure all’estero, hanno messo gli occhi. Questi i cinque motivi che spingono l’Inter a piazzare il nome di Juan Musso, portiere argentino quasi 26enne dell’Udinese, in cima alla lista del futuro guardiano nerazzurro. Nonostante l’agente di Radu abbia ammesso che “a fine stagione tornerà di nuovo all’Inter”, considerando che Handanovic proteggerà la porta interista ancora per qualche anno, l’estremo difensore del club friulano storicamente amico della società di Suning sembra l’uomo designato a raccogliere presto l’eredità dei grandi portieri nerazzurri. La valutazione del cartellino è di 30 milioni di euro e perciò occorrerà studiare bene il colpo. Di dubbi circa la volontà dell’Inter di agire velocemente per il goalkeeper di San Nicolás, invero, ce ne sono pochissimi. Come pure per ciò che riguarda la preferenza del giocatore, per il quale di certo non mancano importanti corteggiamenti europei.