Inter, City e PSG: tre strade per il futuro di Messi. Champions e FPF i nodi da sciogliere

Spazio al possibile addio di Lionel Messi al Barcellona nelle pagine de La Gazzetta dello Sport di questa mattina, con il quotidiano che parla delle tre società che potrebbero sognare di strapparlo ai blaugrana. Inter, Manchester City e Paris Saint Germain sognano il colpaccio a suon di milioni. Il rapporto del numero 10 con Bartemeu è ai minimi storici e il presidente, come previsto, non si è dimesso, non mandando via neanche Eric Abidal, che con Messi ha un rapporto anche peggiore. E lo stesso Messi riflette sul futuro.

Neymar - Sembra che Bartomeu per calmarlo e indurlo a restare voglia assicurargli il ritorno di Neymar, però non si sa bene con quali soldi visto che nella cassa del Camp Nou non c’è un euro e la smobilitazione necessaria non aiuterà a vendere bene, e ancor meno in tempi di crisi come questi. Più facile che sia Messi ad approdare a Parigi, dove con Mbappé e lo stesso brasiliano si comporrebbe un tridente che non avrebbe rivali. A Parigi tacciono, ma pur con le difficoltà derivate dal Fairplay Finanziario hanno i soldi per portare Leo in un club in grado di vincere la Champions subito.

Manchester City - Altra possibilità è quella di ritrovare Pep Guardiola in Premier League. In questo caso è il Fair Play Finanziario a mettere il bastone tra le ruote ai Citizens, ma una strada è possibile da trovare. Resta da capire se la clausola per andarsene gratis dopo tre anni del contratto, firmato nel 2017, sia stata prorogata dal 31 maggio al 31 agosto, ma non ci sono ancora conferme ufficiali a proposito.

Inter - Zhang ci pensa, insieme a City e PSG rappresenta una possibilità, ma a Milano Messi non sarebbe sicuro di poter dare l'assalto alla Champions al suo primo anno. Per convincere Messi a vestirsi di nerazzurro lo sforzo economico della proprietà cinese dovrà essere colossale.