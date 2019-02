Fonte: Sportmediaset

Mauro Icardi, lontano dai campi dallo scorso 14 febbraio per i problemi al ginocchio emersi dopo la decisione dell'Inter di dare la fascia di capitano ad Handanovic, potrebbe già aver giocato la sua ultima partita con la maglia nerazzurra. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, l'attaccante argentino vorrebbe smettere di fare infiltrazioni per combattere il dolore al ginocchio che va avanti da inizio anno e starebbe valutando una soluzione definitiva, da scongiurare per l'Inter, che sarebbe rappresentata da un'operazione di pulizia dell'articolazione che decreterebbe in anticipo la fine della sua stagione e forse anche dell'esperienza in nerazzurro.