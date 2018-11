Inter, clausola bassa per Brozovic: utilizzabile solo per 15 giorni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanti dubbi sulla clausola rescissoria inserita nel nuovo contratto di Marcelo Brozovic. Viste le sue ultime prestazioni i 60 milioni inseriti nell'accordo con l'Inter sembrano essere pochi e per questo i nerazzurri proveranno a cercare una soluzione. Come ricorda La Gazzetta dello Sport la clausola è valida solo per l'estero e potrà essere esercitata dal 1° al 15 luglio 2019.