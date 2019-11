Inter, clausola Lautaro: club non preoccupato dal Barça. Rapporti ottimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La clausola da 111 milioni presente nel contratto di Lautaro Martinez preoccupa i tifosi nerazzurri, che non vorrebbero certo vedere il Toro con un'altra maglia ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club nerazzurro si sente abbastanza tranquillo, soprattutto sul fronte Barcellona, visto che in via della Liberazione sono convinti che i blaugrana non pagherà la clausola rovinando gli ottimi rapporti che ci sono tra i club.