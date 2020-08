Inter, clima disteso in ritiro: Zhang abbraccia Conte e carica tutti in vista della semifinale

Il clima in Germania è particolarmente disteso all'interno della sede del ritiro dell'Inter in vista della semifinale di questa sera contro lo Shakthar. Lo si è visto al momento dell'arrivo del presidente Zhang, che ha salutato calorosamente Conte con abbracci e stretta di mano, quasi a sottolineare un feeling che, a dire il vero, tra i due non è mai mancato. Il giovane presidente nerazzurro ha anche salutato personalmente tutti i componenti della rosa interista e poi si è fermato a cena con staff e rosa, per poi assistere all'altra semifinale tra Manchester United e Siviglia, comodamente seduti in hotel. La sua presenza può essere un valore aggiunto, soprattutto per la serenità del tecnico, che dopo la partita chiederà di poter parlare del futuro. Magari con il primo trofeo dell'era cinese in tasca. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.