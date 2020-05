Inter, clima sereno ad Appiano. Attesa la svolta per spingere al massimo

Ad Appiano il clima, in termini di stato d'animo, è piuttosto sereno. Nel senso che i nerazzurri, ora sottoposti a urla parecchio più forti vista la vicinanza che prima mancava di Antonio Conte. Il tecnico interista non vedeva l'ora di sostenere test e tamponi vari per far sì che potesse guidare per davvero i suoi uomini al Suning Training Centre. Dove si procede con le sedute individuali, con la corsa, con scatti e progressioni intense, con il lavoro classico della banda elastica, con gli esercizi specifici in palestra. Ci sarebbe pure una certa voglia di partitella, di scaraventare in porta il pallone che, al momento, viaggia solo da un giocatore all'altro a distanza sostenuta per ciò che riguarda qualche lancio lungo e niente più. Quello che conta al momento è alzare il livello e la tenuta fisica come non era prima possibile fare nelle rispettive abitazioni dei calciatori.

Appiano è essenziale per lo spazio aperto, il margine di movimento, il feeling con le linee che delimitano il campo, per il semplice sentirsi nel posto giusto. Sensazione impossibile da percepire totalmente se prima non arrivano garanzie per la ripresa. Superato lo scoglio di un nuovo e lungo isolamento, accantonata l'idea presto bandita da (quasi) tutti del ritiro e dalla lontananza forzata dalle famiglie, ora si ragione su un solo, ancora alto e spigoloso, aspetto: quello della quarantena totale di squadra in caso anche di un singolo positivo. Così non si va da nessuna parte e perciò tutto è in attesa dell'ennesima contro-proposta da parte del CTS commissionato dal Governo (Giuseppe) Conte. Nel frattempo si lavora, nella speranza di tornare a farlo davanti a un avversario.