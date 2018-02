Inter, club contro Brozovic: multa in arrivo per gli applausi a San Siro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'applauso polemico da parte di Marcelo Brozovic all'indirizzo dei propri tifosi nel momento della sostituzione contro il Bologna non sono piaciuti né al tecnico né al club, che per regolamento interno multerà il croato. Non solo. La società gli ha fatto sapere che gradirebbe le scuse pubbliche perché al primo posto nella mentalità societaria c'è il popolo interista, che in quanto tale deve essere rispettato da tutti, anche davanti alle critiche. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.