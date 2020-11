Inter, coincidenze sinistre: il finale è da cambiare

Coincidenze sinistre di un film già visto e del quale l’Inter deve cambiare il finale. Poco meno di un anno fa, i nerazzurri di Antonio Conte giunsero al punto di non ritorno della loro esperienza in Champions League in un San Siro allora gremito, per affrontare un Barcellona qualificato e largamente rimaneggiato. Finì male, eliminazione cocente che fece comunque da preludio alla bella esperienza in Europa League terminata con la finale persa contro il Siviglia. Ora la storia si ripete contro il Real Madrid, lontano dal qualificarsi ma in aperta emergenza dal punto di vista numerico e qualitativo per gli elementi che Zidane potrà schierare contro i nerazzurri. In mezzo tra l’ultima volta è la prossima, due sessioni di mercato nelle quali i milanesi hanno aggiunto qualità ed esperienza proprio per essere pronti a raccogliere occasioni come queste senza rimpianti e portando a casa la posta in palio. Non sono ammessi errori, l’eliminazione incombe, e questa volta farebbe decisamente più male.