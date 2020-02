© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport si proietta alla sfida di domani in Coppa Italia fra Inter e Napoli. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte potrebbe fare un po' di turnover, con Romelu Lukaku che è il primo indiziato al turno di stop. In attacco rientrerà Lautaro Martinez, con lui probabile la presenza di Alexis Sanchez (comunque in ballottaggio col belga). A centrocampo ci sarà Christian Eriksen (possibile una staffetta con Sensi), mentre in difesa spazio a uno fra Bastoni e D'Ambrosio con Biraghi e Moses sulle corsie laterali.