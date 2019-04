Inter, Colidio: "Allenarsi con la prima squadra aiuta tanto noi giovani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Facundo Colidio, intervistato da InterTv, parla così del suo momento con la Primavera nerazzurra, senza dimenticare un cenno per la Prima Squadra: "Segnare nel derby è stata una grande emozione, un gol servito per pareggiare e poi abbiamo vinto. Adesso in campionato siamo lì e dobbiamo vincere contro la Sampdoria. Contro loro sarà certamente un match complicato: cercheremo di fare il massimo e andare a vincere. Nel derby si è vista una squadra con carattere, pareggiando immediatamente a conferma della forza del gruppo. Allenarsi con la prima squadra aiuta tanto noi giovani perché impariamo tanto da giocatori così forti".