Inter, Colidio: "Fortunato ad allenarmi con stelle come Icardi e Lautaro"

Il giovane attaccante dell'Inter Facundo Colidio ha parlato a Dugout della sua esperienza in Italia e della possibilità di allenarsi coi campioni a disposizione di Spalletti: "E' meraviglioso potersi allenare con la prima squadra, penso che ci siano cose nuove da poter imparare ogni giorno dai giocatori con maggiore esperienza. Ho la fortuna di avere davanti a me due attaccanti come Icardi e Lautaro che mi hanno preso sotto la loro protezione e mi insegnano molto".