Inter, Colidio: "Sono felice per le prime partite. Zanetti mi dà consigli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Facundo Colidio, 17enne argentino dell'Inter, è stato intervistato dai microfoni di Inter Tv, dove ha parlato delle prime partite disputate con la Primavera nerazzurra:"A ogni giocatore non può che far piacere essere in un club come l'Inter, con queste strutture, questa società e vedere giocatori così da vicino è bellissimo. La differenza con il calcio argentino è molta ma sono qui da tre mesi, mi sto adattando e sento sempre meno la differenza. Ho debuttato in Youth League con l'Esbjerg, poi domenica da titolare con gol al Verona: sono felicissimo. Non potevo chiedere di più. Tutti gli attaccanti argentini qui hanno scritto pagine importanti, tutti sono stati grandissimi. Io adesso sto vivendo Icardi che è il presente, però tutti gli argentini qui hanno fatto benissimo. Ho parlato con Mauro, ma anche con Vecino, a volte mi sono allenato con la prima squadra e abbiamo parlato un po'. Ho parlato anche con Zanetti, mi ha dato tanti consigli sul club, sulla città e su come ambientarmi".