Inter, Colidio verso il Belgio: prestito al Sint Truiden

Sfumate le piste inglesi, per Facundo Colidio si aprono le porte del Belgio. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, c’è il Sint Truiden per l'attaccante argentino, 19 anni, su cui nei giorni scorsi si erano fatti avanti Leeds e Newcastle. L'Inter ha infatti trovato l'accordo per la cessione in prestito del calciatore, che potrà quindi giocare quest'anno con maggiore continuità.