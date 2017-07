Inter, colloqui serrati per Di Maria. Se salta sarà assalto a Lamela

© foto di Federico De Luca

Ore decisive per il colpo in attacco in casa Inter. Come riportato da Fcinternews.it, si prospettano 15 giorni di fuoco per portare a Milano Angel Di Maria. Al momento i colloqui tra Walter Sabatini e Pablo Sabbag, agente dell’argentino, sono serrati. Le prossime due settimane saranno decisive per sciogliere le riserve riguardo quel che sarà il futuro del numero 11 del Parco dei Principi. Sabatini ha comunque pronta un’alternativa. Si tratta di Erik Lamela, pupillo del dirigente già ai tempi della Roma. L’argentino milita adesso nelle fila del Tottenham, dove ha avuto un rendimento abbastanza altalenante.