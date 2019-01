Inter, colpi a centrocampo: occhi su Milinkovic, Modric, Kroos e Kovacic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport scrive del mercato che verrà dell'Inter, a caccia di due grandi centrocampisti per la prossima estate. Piace da tempo Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, che potrebbe arrivare con uno stipendio di 4 milioni di euro. Ingaggio ben differente da quello che probabilmente andrebbe messo sul piatto per Luka Modric, per il quale si parla di una cifra intorno ai 10 milioni (anche Toni Kroos ne guadagna circa 10 mentre Mateo Kovacic, oggi in prestito con diritto di riscatto al Chelsea, circa 4.5 milioni). Argomento cartellini: per Milinkovic-Savic, con Claudio Lotito, bisognerà trattare sui 100 milioni. Per Modric, sotto contratto con il Real Madrid fino al 2020, l’Inter tendenzialmente non vorrebbe spendere nulla o quasi per il cartellino, confidando che Perez rispetti la promessa fatta al croato nella primavera del 2018 di lasciarlo andare. Perez potrà però chiedere di più per Kroos e Kovacic, ma a quel punto il Real Madrid potrebbe chiedere Mauro Icardi, presente sul taccuino merengues per il ruolo di centravanti del futuro.