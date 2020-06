Inter, come in casa anche in trasferta. Nerazzurri di ghiaccio ovunque

vedi letture

Undici vittorie in casa. Undici vittorie in trasferta. Nelle tre competizioni stagionali, l'Inter ha vinto a San Siro lo stesso numero di volte dei sorrisi ottenuti lontano dalla sua casa. Ha perso all'andata in Coppa Italia davanti al proprio pubblico, ha tutte le carte in regola per poter ripetere la super prestazione dell'andata in Serie A in terra partenopea, senza uno straccio di tifoso. Non c'è una tendenza chiara quando al centro c'è la squadra di Antonio Conte. Anzi, sì che c'è. Ed è la tendenza a non preferire luogo né rumori a favore. Sia chiaro che l'Inter e il Meazza nerazzurro sono e resteranno per sempre una cosa sola. Il supporto del popolo interista è, lo dimostrano cuore e numeri, unica in Italia e rara in Europa. Detto questo, la truppa contiana entrerà questa sera nella tana del Napoli scevra da ogni emozione e sentimento. Non esistono fattori esterni in grado di condizionare (e spostare) la prova che l'Inter è in grado di offrire. A Dortmund e a Barcellona sembrava lei la squadra di casa, il finale lo ha deciso una scarsa e ripetuta tenuta fisica e mentale che, per l'appunto, è stata richiamata in causa infinite volte dall'allenatore nerazzurro nel corso delle settimane trascorse ad Appiano Gentile. Calma, lucidità e consapevolezza: questo serve ad Handanovic e compagni, questa sera, per andarsi a prendere la finale di Coppa Italia.