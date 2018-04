Inter, complicato il riscatto di Cancelo. Ausilio si muove per Vrsaljko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

35 milioni di euro per il riscatto di Joao Cancelo dal Valencia sono cifra certamente complicata da versare, per l'Inter, nelle casse del Valencia. Un riscatto difficile, ricorda oggi Tuttosport, con il ds Piero Ausilio che ha iniziato a prendere tutte le informazioni del caso per arrivare a Sime Vrsaljko, terzino destro croato dell'Atletico Madrid.