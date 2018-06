Inter, comunicato del Galatasaray: "Non c'è accordo per Nagatomo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso il suo profilo twitter, il Galatasaray ha smentito che la trattativa con l'Inter per l'acquisizione del terzino Yuto Nagatomo è in dirittura d'arrivo: "Non abbiamo alcun accordo per Nagatomo. Se raggiungeremo una intesa col giocatore e con l'Inter, saremo noi stessi ad annunciarlo".