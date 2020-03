Inter, comunicato ufficiale: la sfida di Youth League col Rennes verrà giocata a Coverciano

vedi letture

L'Inter, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato data e luogo della gara valida per gli ottavi di finale della Youth League: "La partita valida per gli Ottavi di Finale della UEFA Youth League tra Inter e Rennes di disputerà in campo neutro, a Coverciano, a porte chiuse mercoledì 11 marzo alle ore 15. Si comunica altresì che, non appena saranno definiti i dettagli organizzativi del match, verranno comunicate tutte le specifiche sulla copertura mediatica dell'evento".