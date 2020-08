Inter, con Allegri si potrebbe ripartire dalla difesa a 3 e da Eriksen nel ruolo di trequartista

La Gazzetta dello Sport si proietta in avanti e prova ad ipotizzare la possibile Inter di Massimiliano Allegri in caso di divorzio con Antonio Conte. Se questa dovesse essere la strada, molto probabilmente Allegri ripartirebbe dalla difesa a 3, anche alla luce del poco tempo a disposizione per la preparazione. C'è poi la questione trequartista: Christian Eriksen con Conte ha avuto poca fortuna, mentre con Allegri sarebbe al centro dell'impianto tattico. Dietro il danese, possibile la coppia Tonali-Barella. Questa l'idea di partenza, eventuale, raccontata dal quotidiano che comunque non esclude un passaggio alla difesa a 4 col passare delle settimane.