© foto di Giacomo Morini

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio in edicola stamani, in casa Inter si sta decidendo il futuro allenatore per la prossima stagione tra Antonio Conte e Luciano Spalletti. Qualunque sarà la scelta della dirigenza nerazzurra, comunque, Chiesa resta in cima alla lista degli acquisti. L'esterno viola sarebbe in grado infatti di integrarsi perfettamente sia nel 3-5-2 di Conte che nel 4-3-2-1 di Spalletti. Per il gioiello viola - scrive infine il quotidiano - l'Inter prevede di inserire una contropartita tecnica per abbassare il costo del cartellino.