Inter, con Conte sarà difesa a tre: anche Gosens nel mirino. Via Perisic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà difesa a tre e saranno tre (o quattro esterni) in arrivo per l'Inter di Antonio Conte. Ne scrive Tuttosport: i nerazzurri, che da tempo puntano Danilo, hanno messo nel mirino anche Robin Gosens, Darmian e Sidibé. Partirà invece Ivan Perisic: il croato può essere la chiave per arrivare a Romelu Lukaku.