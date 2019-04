© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la cessione di Mauro Icardi al termine della stagione in corso sarà inevitabile. L'attaccante spera ancora che con l'addio di Spalletti, si possa aprire uno spiraglio la società ha già deciso che sarà divorzio. Tra l'altro, Antonio Conte, allenatore prescelto da Marotta per la prossima stagione con il quale la trattativa è già partita, avrebbe dato il personale via libera alla cessione di Maurito anche a causa degli ultimi mesi di caos.