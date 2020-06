Inter, con il Getafe tutto in novanta minuti. Cambieranno approccio e strategia

Si dice che in novanta minuti, in gara secca, può succedere di tutto. Ecco, l'ottavo di finale contro il Getafe, l'Inter se lo giocherà in un solo match. Decisivo. Vuol dire tutt'altra preparazione, tutt'altra strategia, tutt'altro approccio alla partita. Contro una squadra virtuosa della Liga, questo è certo come dimostrato dal -4 dal Siviglia (avversario della Roma) terzo in graduatoria, ma tuttavia imparagonabile alla qualità della rosa e dall'ambizione dell'Inter che a questa competizione tiene particolarmente. Torneo che traslocherà in Germania e fino alla finale. Presto verrà resa nota la data, nondimeno la notizia appena filtrata (anche) ad Appiano Gentile ha scosso subito animo e mente. Di Antonio Conte, del club e dei calciatori che, in questa seconda e inedita fase della stagione, dovranno ancora una volta al tutto e subito. Dopo Napoli, dopo la Sampdoria, ci sarà una terza "prima" volta che non ammette repliche, né secondi tentativi. O la va, o la spacca. E, per infinite ragioni, i nerazzurri non possono che puntare alla prima opzione. Se non altro, a quel punto, quale che sia il giorno e l'ora, non ci saranno altri fronti su cui dover ragionare, altri tornei paralleli o futuri (a meno che non ci si lanci già verso la prossima stagione) a cui dover pensare. Un piccolo, quanto potenzialmente determinante, dettaglio da non sottovalutare.