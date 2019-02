Inter, con Keita rientrano dribbling e giocate: può essere la svolta

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo una partenza in sordina, in cui il campo aveva fornito riscontri equivoci sul suo rendimento ai massimi livelli con la maglia nerazzurra, il punto di svolta della stagione dell’Inter potrebbe verificarsi in concomitanza con il ritorno di Keita Balde. L’esterno offensivo che Spalletti ha voluto con forza in estate anche a costo di sacrificare l’ultimo posto disponibile per tesserare giocatori extracomunitari, aveva trovato sul finire del 2018 il picco di rendimento anche dal punto di vista realizzativo. Accantonato l’ambientamento le sue accelerazioni fulminee, i suoi cambi di passo e la sua imprevedibilità risultavano alla stregua di ingredienti irrinunciabili per la manovra dei milanesi, e non è un caso che le difficoltà in fase avanzata siano coincise con la sua assenza forzata delle ultime settimane. Ora il rientro di Keita potrebbe rappresentare la scintilla in grado di infiammare la fase offensiva interista, rinvigorendo la rincorsa alla zona Champions e contestualmente anche le possibilità di un suo riscatto al termine della stagione.