Inter, con l'addio di Messi Lautaro cambia idea: niente Barcellona?

vedi letture

Con il probabile addio di Lionel Messi al Barcellona, il club blaugrana avrebbe ancor più bisogno di un attaccante, con Lautaro Martinez corteggiato da mesi e inseguito anche dal nuovo tecnico Koeaman. Ma proprio l'addio della Pulce farebbe cambiare idea al Toro, per il quale non sarebbe sufficiente nemmeno un ingaggio in doppia cifra per convincerlo a sposare il Barça lasciando l'Inter. La clamorosa scelta di Messi ha cambiato tutto, anche nella testa dell'attaccante nerazzurro. E allora, dovesse davvero restare a Milano come sembra, inevitabile pensare a un rinnovo di contratto, anche se non alle cifre proposte dal Barcellona. Lo riporta Il Corriere dello Sport.