Inter, con l'arrivo di Conte foglio di via per Icardi e Perisic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte è il prescelto da Steven Zhang per il futuro della panchina dell'Inter e se davvero il matrimonio andrà in porto, sono già state pianificate alcune mosse di mercato. Per quanto riguarda i big, per esempio, sia Mauro Icardi che Ivan Perisic sarebbero più lontani dalla permanenza a Milano. Per l'argentino, nonostante la clausola da 110 milioni di euro presente sul contratto, i nerazzurri si accontenterebbero di un'offerta da 70 milioni di euro. Per il croato invece, che ha molti estimatori in Premier League, ne chiederebbero 40. Nainggolan invece, resterebbe al centro del progetto tecnico dell'ex ct, che lo segue dal 2016 quando si mosse in prima persona per provare a portarlo al Chelsea. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.