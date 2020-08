Inter, con l'arrivo di Vidal può partire Eriksen: sirene inglesi per il centrocampista danese

Con il probabile arrivo di Arturo Vidal, in casa Inter la domanda è scontata: c'è ancora spazio per Christian Eriksen in mezzo al campo? Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport il danese, anche per le ambizioni del diretto interessato, potrebbe essere ceduto, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta importante. Se dovesse arrivare una proposta da 50 milioni - si legge - l'Inter, seppur a malincuore, farebbe partire il danese. Si parla di un possibile ritorno in Premier League, con alcuni intermediari che starebbero già proponendo il giocatore in Inghilterra.