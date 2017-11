Inter, con la Champions l'obiettivo per giugno è David Silva

© foto di Imago/Image Sport

L'Inter continua a monitorare il mercato dei trequartisti e per giugno l'obiettivo è David Silva del Manchester City. Se i nerazzurri riusciranno a centrare l'obiettivo Champions League Suning potrebbe fare questo regalo a Luciano Spalletti in vista della prossima stagione, visto anche che il giocatore andrà in scadenza nel 2019 e che la trattativa per il suo rinnovo con il club inglese sembra essersi arenata. A riportarlo è Leggo.