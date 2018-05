Inter, con la Champions possibile riscattare Rafinha: le ultime

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tiene banco in Spagna il futuro di Rafinha, calciatore di proprietà del Barcellona che nell'ultima stagione ha militato nell'Inter, che vorrebbe anche riscattarlo. Il Mundo Deportivo, a tal proposito, prova a fare i conti in tasca al club nerazzurro, spiegando che nelle ultime 6 stagioni, in cui ha partecipato solo 3 volte all'Europa League e mai alla Champions League, ha guadagnato dalle competizioni europee un totale di 21,68 milioni di euro (6,63 nel 2012-13, 6,88 nel 2014-15 e 8.16 nel 2016-17). In vista della stagione 2018/2019, invece, con la sola partecipazione alla fase a gironi della Champions League il club meneghino si è assicurato 15 milioni, a cui vanno sommati i guadagni per ogni eventuale vittoria e i guadagni per il market pool (diritti TV e sponsorizzazione), che consentiranno di superare i 21,68 degli ultimi 6 anni.