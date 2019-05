© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Luciano Spalletti è sempre più lontano dall'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club non ha ancora comunicato all'allenatore il divorzio ma appena sarà centrata la qualificazione in Champions League arriverà la firma di Conte, con i nerazzurri che dovranno però trovare un accordo sulla buonuscita del tecnico, sotto contratto fino al 2021. Non sarà facile, visto che lo stesso Spalletti, insieme al suo staff, dovrebbe avere 25 milioni di euro per i prossimi due anni.