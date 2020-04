Inter, con la maggiore età arriva il contratto di Esposito. Poi possibile prestito per il baby talento

Il prossimo 2 luglio, il giovane attaccante dell'Inter Sebastiano Esposito diventerà maggiorenne e potrà firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2025. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport il contratto è praticamente pronto, si tratta solo di attendere quella data per mettere tutto nero su bianco. Poi l'Inter e il ragazzo dovranno prendere una decisione: restare in nerazzurro per completare il parco attaccanti o andare a giocare in prestito. Serve, però, individuare la piazza giusta, dove le pressioni non siano eccessive e dove i giovani non vengano messi fuori alle prime difficoltà.