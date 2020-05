Inter, con Lautaro al Barcellona tutto su Werner: Liverpool fermo, occasione per Marotta

Lautaro Martinez potrebbe lasciare l'Inter a fine stagione per trasferirsi al Barcellona e i nerazzurri non potranno farsi trovare impreparati nel caso in cui l'argentino dovesse volare in Catalogna. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il primo nome per la sua sostituzione resta Timo Werner del Lipsia, giocatore forte che farebbe al caso del club milanese e che non costerebbe neanche tantissimo, visto che ha una clausola da 60 milioni nel suo contratto che potrebbe anche abbassarsi a 50. Il tedesco piace anche al Barcellona, che si tirerebbe comunque fuori nel caso in cui dovesse arrivare Lautaro, ma l'avversaria più grande e difficile da superare resta il Liverpool, che lo corteggia da tempo ma che ancora non può affondare il colpo vista l’incertezza che al momento paralizza anche la Premier League.