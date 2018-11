Inter, con Marotta nuova filosofia: solo giocatori abituati a vincere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il presidente dell'Inter Steven Zhang nei colloqui con il nuovo dirigente Giuseppe Marotta è stato piuttosto chiaro: il club nerazzurro sul mercato deve cambiare strategia e acquistare solo elementi esperti, che abbiano vinto e che sappiano come si fa a portare a casa i trofei.