© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Andrea Pinamonti nei discorsi tra l’Inter e Mino Raiola. Come riportato da Fcinternews.it, le parti potrebbero affrontare anche il discorso legato a Paul Pogba, che l’agente vorrebbe spostare da Manchester. Il giocatore è in ottimi rapporti sia con Giuseppe Marotta che con Antonio Conte, che lo hanno avuto ai tempi della Juve. Per questo Raiola vuole approfondire il discorso con il club nerazzurro. Lo United è pronto a cederlo, ma per un’offerta da 80-90 milioni cash. Il rapporto tra l’Inter e i Red Devils è solido, come confermano le operazioni Lukaku e Sanchez.